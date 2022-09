Zwischen Kaiserslautern und Lauterecken-Grumbach verkehrt am Wochenende, von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. September, ein Ersatzverkehr mit Bussen.

„DB Regio Mitte kämpft wie viele Unternehmen weiterhin mit außergewöhnlich hohen Krankenständen“, teilt der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd im Auftrag mit. Bei kurzfristigen Krankmeldungen ließen sich diese leider auch durch flexible und vorausschauende Personalplanung nicht vollständig kompensieren und führten lokal zu Einschränkungen im Bahnverkehr, heißt es weiter.

Aus diesem Grund stellt DB Regio Mitte die Verkehrsleistungen auf der Regionalbahnlinie RB 66 zwischen Kaiserslautern Hauptbahnhof und Lauterecken-Grumbach von Freitag bis Sonntag auf einen Ersatzverkehr mit Bussen um. In dieser Zeit entfallen die Zugleistungen zwischen Kaiserslautern Hbf und Lauterecken-Grumbach. „Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist in Vorbereitung“, hieß es am Donnerstagabend.