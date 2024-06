Die AfD und die Freien Wähler können bei der Stadtratswahl voraussichtlich Zugewinne verzeichnen, die Ampelparteien werden vermutlich Verluste hinnehmen müssen. Darauf deuteten zumindest die Ergebnisse hin, die am Abend über die Leinwand im Rathausfoyer flimmerten. Bis ein endgültiges Ergebnis feststeht, müssen allerdings noch etliche Stimmzettel ausgezählt werden.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

