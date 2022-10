Der Donnerstag hielt diese Themen in Stadt und Landkreis Kaiserslautern bereit.

Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung gehören zusammen. An allen Punkten gibt es in der Stadt Kaiserslautern Verbesserungsbedarf. Eine Studie soll neue Impulse für Handlungsfelder geben. Bei der Sauberkeit seien die Möglichkeiten aktuell aber ausgereizt, sagt Bürgermeisterin Beate Kimmel.

Unter dem Motto „Celebramus 2023“ werden nächstes Jahr die Verleihung der Stadtrechte an Landstuhl vor 700 Jahren und das Gedenken an den 500. Todestag Franz von Sickingens gefeiert. Welche Veranstaltungen geplant sind und wie das Maskottchen heißt, steht hier.

Das bisher größte Projekt der SWK, die Umrüstung des Heizkraftwerkes in der Karcherstraße von Kohle auf Gasbetrieb, ist abgeschlossen. Mehr als 60 Millionen Euro hat der Energieversorger investiert, die Umsetzung des Projektes lief reibungslos. Lediglich die Energiekrise sorgte bei einer Feierstunde am Mittwoch für dunklere Wolken am Himmel.

Nichts ist so alt wie der Abschlagsplan von gestern. Das bekommen viele Bewohner des Landkreises Kaiserslautern jetzt zu spüren. Derzeit werden die Tarife neu berechnet und die Abschläge angepasst. Die einzelnen Stadtwerke arbeiten am Limit. Dabei sieht der „Doppel-Wumms“ der Bundesregierung schon bald die nächsten Entlastungen für Verbraucher vor.

Bei der Deckschichterneuerung in der Lauterstraße im Bereich Kammgarn und Westbahnhof steht der zweite Bauabschnitt an. Bis Ende Oktober bleibt die Straße voraussichtlich gesperrt.