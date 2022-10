Bei der Deckschichterneuerung in der Lauterstraße im Bereich Kammgarn und Westbahnhof steht der zweite Bauabschnitt an. Ab 19. Oktober wird die südliche Fahrspur in Richtung Stadtmitte ab der Berliner Brücke und auch aus Richtung Lautertal voll gesperrt, mindestens bis 28. Oktober. Die Bauarbeiten sind wetterabhängig, bei Regen können keine Asphaltarbeiten durchgeführt werden. Für Verkehrsteilnehmer, die aus dem Lautertal in Richtung Stadtmitte wollen, wird eine Umleitung über die Galappmühler Straße ausgewiesen. Für Autofahrer, die aus dem Westen in Richtung Stadtmitte wollen, wird eine Umleitung über die Pariser Straße und Hellmut-Hartert-Straße eingerichtet. Das Kulturzentrum Kammgarn, das Gartenschaugelände und die Gastronomie in der Schoenstraße bleiben über die Forellenstraße erreichbar.