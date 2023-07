Am Freitagabend ist es im Bereich der Mall in Kaiserslautern zu einer größeren Schlägerei gekommen, an der offenbar auch grundsätzlich Unbeteiligte die „Gunst der Stunde“ nutzten und auf wehrlose Opfer einschlugen.

Mehrere Notrufe informierten die Polizei gegen 20 Uhr über eine Schlägerei. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, wurde „die Örtlichkeit sofort mit starken Kräften angefahren“. Vor Ort konnten die Beamten noch drei Personen erwischen, die offenbar an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Eine weitere Person war bereits geflüchtet, konnte aber im Nachgang ermittelt werden. Offenbar waren zunächst drei Personen in verbalen Streit geraten, eine davon wurde aber durch zwei Freunde „unterstützt“, die dann ohne Vorwarnung die Kontrahenten auch körperlich angriffen.

Rund 100, zumeist jugendliche Schaulustige filmten und betrachteten sich nach Zeugenangaben das Spektakel. Einige griffen sogar in das Geschehen ein, indem sie zu den Personen rannten, auf die am Boden liegenden Opfer eintraten und wieder wegrannten. Laut Polizei wurden alle ursprünglich in Streit geratenen Personen bei dem Vorfall verletzt, Beweismittel wurden sichergestellt.