Bei den Landes-Mehrkampfmeisterschaften waren Lukas und Daniel Eichhorn vom TV Morlautern das Maß aller Dinge. Die DM-Quali schaffen die Brüder trotz erhöhter Norm.

Seit vielen Jahren kommt auf Landesebene im Jahnkampf, dem Mix aus Turnen, Leichtathletik und Schwimmen, niemand an Daniel (Jahrgang 1998) und Lukas (2020) Eichhorn vorbei. Auch diesmal nicht. Die beiden Sportler vom TV Morlautern haben in diesem Jahr bei den Landes-Mehrkampfmeisterschaften, ausgetragen im Rahmen des rheinland-pfälzischen Turnfestes in Worms, Gold und Silber geholt. Lukas Eichhorn hatte diesmal ein Punktekonto, das hauchdünn über dem seines Bruders Daniel lag.

Leicht wurde es all den angetretenen Jahnkämpfern in diesem Jahr nicht gemacht. Normalerweise startet der Wettkampf mit den drei Disziplinen in der Turnhalle. In Worms mussten die Jahnkämpfer dagegen erst ins kühle Nass zum Schwimmen, Tauchen und Springen.

„Denkbar ungünstig“

„Die Umkehr der üblichen Disziplinreihenfolge ist aus sportwissenschaftlicher Sicht, aufgrund der teilweise konträren Belastungsformen, denkbar ungünstig“, ordnet Andreas Eichhorn, Vater und Trainer des erfolgreichen Brüderpaares, die Wettkampfbedingungen schon als speziell ein. Es war nicht die einzige Herausforderung. Wer es zu den Deutschen Meisterschaften im Jahn-Mehrkampf schaffen will, der musste die ab diesem Jahr auf insgesamt 98 Punkte erhöhte Leistungsnorm erfüllen. Das ist sowohl Lukas, als auch Daniel Eichhorn, die sich einen packenden Jahn-Neunkampf, weit vor der Konkurrenz lieferten, gut gelungen.

Nach 100 Meter Freistil, 25 Meter Tauchen und Kunstspringen vom Ein-Meter-Brett konnte der jüngere Bruder insbesondere durch seine hervorragend gelungenen Sprünge einen Vorteil mit ins Stadion nehmen. Dort, bei der Leichtathletik, setzte sich Daniel Eichhorn durch seine Stärken im 100-Meter-Sprint und Weitsprung durch, ging in Führung. Beim Kugelstoßen glich Lukas Eichhorn wieder aus und es ging Kopf an Kopf in die Turnhalle. Nach dem Sprung (11,35/10,80) hatte der jüngere Bruder 0,55 Punkte Vorsprung. Der Ältere konterte mit einer blitzsauberen Übung am Barren (12,70/11,75), lag nun 0,40 Punkte vorne.

Bodenturnen bringt die Entscheidung

Das Bodenturnen brachte die Entscheidung. Hier zog Lukas Eichhorn mit seiner vom Schwierigkeitsgrad höherwertigen Bodenkür hauchdünn (101,026/100,387) an seinem älteren Bruder vorbei und gewann Gold.

„Das Wunderbare dabei ist, dass der Wettstreit wie immer absolut fair mit großem Respekt und hoher gegenseitiger Wertschätzung auch gegenüber den anderen Konkurrenten verlaufen ist und sich niemand verletzt hat - so wünscht man sich das“, lautete am Ende eines langen Wettkampftages, der morgens um 8 Uhr im Schwimmbad begann und erst nach 18 Uhr in der Turnhalle endete, das Fazit von Trainer Andreas Eichhorn. Für ihn war es ein perfekter Wettkampftag, der lediglich einen kleinen Wermutstropfen mit sich trug. Andreas Eichhorn konnte seine Jungs kaum betreuen, da er als Kampfrichter und Helfer im Leichtathletikstadion eingeteilt war.

Die diesjährigen Deutschen Mehrkampfmeisterschaften finden am 19. und 20. September in Heide statt.