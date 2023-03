Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pünktlich am Aschermittwoch, passend zum Beginn der Passionszeit, eröffnete der Kunstverein KunstRaum Westpfalz in Kooperation mit der Protestantischen Stiftskirchengemeinde Kaiserslautern eine Doppelausstellung. Das Thema: „Der Mensch, das Leiden. Wo kommt er her. Wo geht er hin. Wo kreuzen sich die Wege“.

An den Wänden der Stiftskirche zeigt Monika Bozem aus Rosenkopf (Kreis Südwestpfalz) unter dem Titel „Kreuzwege“ ihre abstrakte Malerei. Sie ist Künstlerin durch und durch.