Und weiter ging’s im Reigen der Kulturgarten-Konzerte im Hof der Kammgarn. Gleich zwei Bands sorgten am Samstagabend im bestens besuchten Freiluft-Areal dafür, dass auch das rockig-moderne Konzertleben in der Stadt einen Doppel-Schritt weiter in Richtung Normalität ging.

Mit P@norama und Acoustic Fight hatte man dazu höchst fähige Live-Bands auf die Bühne geholt. „Rockig“ kommt bei der ersten Gruppe des langen Abends aber nicht ganz hin.