Zwei Musiker, vier Hände und 20 Finger – dazu ein paar Sticks, Schlägel und jede Menge Schlaginstrumente kommen am 14. September zum Einsatz, wenn das Schlagwerk-Percussion-Duo BeatBop in der Friedenskirche ein Konzert gibt. Die RHEINPFALZ war neugierig und wollte erkunden, wer hinter dem Duo mit dem in Kaiserslautern wohnhaften Timo Gerstner und dem in Köln lebenden Jonas Völker steckt.

Die Welt der Percussion hält unendliche Klangmöglichkeiten bereit. Sie ist dicht und abwechslungsreich und kann Hörer ganz tief auf eine oft archaisch anmutende aurale Reise mitnehmen.