Was für ein Happen: lieblich-pikant, herzhaft-zart und fein gewürzt. Serviert wurde er am Donnerstagabend im Cotton-Club der Kammgarn von der schwedischen Jazz- und Soulsängerin Ida Sand. Die 44-Jährige konzertierte unter dem Titel „Do You Hear Me?“.

Trotzdem überrascht die Stimme von Ida Sand, weil es überhaupt nicht nach Skandinavien klingt, vielmehr erdig, herb, tiefschwarz und den Gospels und Blues authentisch verbunden.