Champions League in der Kammgarn! Die Wiedergeburt der Jazz-Rock-Giganten Colosseum war am Mittwochabend im Lautrer Kulturzentrum gewaltig. Mit dem kleinen Unterschied, dass heuer 250 Rockfans aus dem Häuschen waren, beim Konzert der Band im Jahr 1997 jedoch mehr als tausend.

Die Sechs legten mit „First In Line“, „Story In The Blues“ und „Need Somebody“ auch gleich los wie die Feuerwehr. Fusion auf höchstem Energielevel. Hier brannte stetig