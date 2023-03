Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Anfang der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurde in Kaiserslautern der Bau etlicher Siedlungen begonnen – los ging es mit der in der Lothringer Dell. Dahinter stand der Gedanke, in Zeiten großer