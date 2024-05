Fußballfans können das Pokalfinale zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen am Samstag, 25. Mai, bei einem Public Viewing auf dem Stiftsplatz verfolgen. Ebenfalls auf dem Stiftsplatz wird am Sonntag das FCK-Team bei seiner Rückkehr nach Kaiserslautern empfangen. Die Zuschauerzahl ist allerdings begrenzt.

„Nach geglücktem Klassenerhalt und einer sensationellen Pokalsaison des 1. FC Kaiserslautern“ dürfen sich Fußballfans am Wochenende des 25. und 26. Mai auf ein Programm in der Kaiserslauterer Innenstadt freuen, teilt die Stadtverwaltung mit. Zusammen mit dem FCK, der Karlsberg Brauerei und RPR1 bietet die Stadt ein Public Viewing zum DFB-Pokalfinale sowie einen Empfang der Mannschaft auf dem Stiftsplatz an. Bei beiden Veranstaltungen ist der Eintritt frei, so die Stadt.

7000 Zuschauer erlaubt

Der Aufbau des Public Viewings am Samstag beginnt unmittelbar nach Ende des Wochenmarkts, so die Stadt. Einlass ist um 19 Uhr, Anpfiff des Finales um 20 Uhr. Bühne und Leinwand werden auf der Ostseite des Stiftsplatzes vorm SAKS-Hotel aufgebaut. Dort wurde bereits 2022 der Aufstieg des FCK aus Liga drei in die Zweite Bundesliga gefeiert. Der Platz wird eingefriedet, ist jedoch von allen Seiten außer der SAKS-Seite begehbar, teilt die Stadt mit. Aus Sicherheitsgründen können maximal 7000 Personen zugelassen werden, bei Erreichen dieser Zahl wird der Platz gesperrt, heißt es weiter. Auf dem Platz werden Getränke- und Essensstände aufgebaut sein, ein Moderator und ein DJ werden durch den Abend führen.

Mannschaft wird um 17 Uhr auf der Bühne erwartet

Am Sonntag, 26. Mai, wird dann die Mannschaft des 1. FCK auf der Bühne des Stiftsplatzes empfangen – „unabhängig vom Ausgang des Pokalfinales“, so die Stadt. Einlass ist ab 13 Uhr, was zugleich der Beginn des Rahmenprogramms mit Live-Musik und einem Moderator sein wird. Die Mannschaft wird gegen 17 Uhr auf der Bühne erwartet, Programmende ist voraussichtlich gegen 20 Uhr. Auch am Sonntag sind laut Stadtverwaltung maximal 7000 Personen zugelassen. Für gehbehinderte Menschen ist ein eigener Bereich vorgesehen.

Mit dem Shuttle-Bus zum Empfang

Die Stadtwerke Kaiserslautern werden am Sonntag, 26. Mai, einen kostenlosen Shuttleservice zwischen Park-and-Ride-Parkplatz Ost (Schweinsdell) und der Stadtmitte anbieten, voraussichtlich von 12 bis 20 Uhr, so die Stadt. In beide Fahrtrichtungen werden die Busse auch am Messeplatz halten, wo ab 24. Mai die Mai-Kerwe stattfindet.

Wer selbst in die Innenstadt fahren möchte, sollte laut Verwaltung beachten, dass die Spittelstraße an beiden Veranstaltungstagen voll gesperrt sein wird.

Auch Gastronomen dürfen übertragen

Bereits für Sonntag, 19. Mai, dem Tag des letzten Saisonspiels des FCK gegen Eintracht Braunschweig, sowie für 25. und 26. Mai erlaubt die Stadt allen Gastronomen im Bereich der Altstadt, des Schillerplatzes und des Stiftsplatzes auf Antragstellung ihre genehmigten Sondernutzungsflächen für TV-Übertragungen der beiden Spiele und den Verkauf zu nutzen.

Alles, was rund um das Pokalfinale zu wissen gibt, lesen Sie in unserem Liveblog.