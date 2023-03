Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fanfest auf dem Stiftsplatz: Die Mannschaft der Roten Teufel feierte am frühen Mittwochabend auf einer Bühne gemeinsam mit den Fans den Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern in die Zweite Fußball-Bundesliga. Dabei wurde viel gejubelt, viel gesungen, aber auch Dankeschön gesagt. Mit dabei war am Ende auch ein echter Musikstar.

„Aufstieg 2022 – Lautre is widder do“ – der T-Shirt-Spruch war im Saks-Hotel allgegenwärtig – natürlich rot und weiß. „Dies ist ein toller Tag