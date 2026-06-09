Zur 750-Jahrfeier ballen sich in Lautern die kulturellen Ereignisse, auch in puncto Literatur: Am 13. Juni trifft das Festival „Lautern liest“ auf die Lange Nacht der Kultur.

Zur 750-Jahrfeier ballen sich in Kaiserslautern die kulturellen Ereignisse, auch in puncto Literatur: Am kommenden Samstag, 13. Juni, trifft das Festival „Lautern liest“ auf die Lange Nacht der Kultur.„Lautern liest“ läuft seit 9. Juni, am heutigen Mittwoch, 10. Juni, liest die hiesige Krimiautorin Monika Geier um 19.15 Uhr in der Buchhandlung Thalia aus ihrem neuen Kriminalroman „Ein schönes Kind“.

Zur Langen Nacht der Kultur liefert das Lesefestival dann sozusagen einen Auftakt: Am Samstag, 13. Juni, liest die 1999 in Zweibrücken geborene Autorin Paula Kaufmann bereits um 12 Uhr in der Lauterer Stiftskirche aus ihrem fünften Werk, dem Kinderbuch „Cuperis und der umhertreibende Vagus“. Es ist für Neun- bis Zwölfjährige gedacht. Kaufmann ist Medizinstudentin in Homburg und auch freie Journalistin.

Um 17 Uhr geht es weiter in der Pfalzbibliothek. Hier stellt sich die 1992 geborene Annemarie Blenk vor, die romantische Geschichten, geprägt von ihrem christlichen Glauben, schreibt. Das Genre nennt sich „Faithful Young Adult“. Sie präsentiert ihren Roman „I am chosen“, der zweiter Band ihrer „Three Lakes“-Reihe ist.

Literarisch wird es ab 19.30 Uhr dann in der Buchhandlung Blaue Blume. Dort stellt Morphy Burkhart aktuelle Bücher vor (auch um 21 Uhr).

Grüner Garten statt graue Mall?

In der Wortwerkstatt Belleville wiederum gibt es um 20 Uhr und um 21 Uhr die Lesung mit Bildern „The Green Wall – eine Stadt blüht auf“ von und mit Ina Bartenschlager. Sie stellt eine Lautern-Utopie für das Jahr 2029 vor: einen „Vertical Garden“, der „die Betonfassade der ehemaligen Mall“ begrünt.

Am Sonntag, 14. Juni, geht es mit „Lautern liest“ wieder abseits der Kulturnacht weiter. Um 14 Uhr liest Bernd Klesmann, Leiter des städtischen Archivs und Museums, auf dem Platz westlich der Tourist-Info aus Texten der Lauterer Sängerin Anni Becker. Die Lesung gehört zum Stadtjubiläumsprojekt „Lautrer Schatten“.

Am Montag, 15. Juni, stellt um 18 Uhr Evelyn Weidner ihr Buch „Seelenzug“ in der Apostelkirche vor. Ihre Geschichten bezeichnet sie auf story.one als „mysteriös“.