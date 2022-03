Nach dem 2:1-Coup gegen Bayern München und dem dritten Dreier in Folge steht für die U17 des FCK die nächste Herausforderung an. Beim SC Freiburg erwartet die Roten Teufel am Sonntag eine der stärksten Offensivmannschaften der B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest.

Mit dem überragenden Auswärtssieg bei Bayern München haben die Roten Teufel das erste Mal seit September die Abstiegsplätze verlassen. Mit den drei Siegen in Folge hat die Mannschaft von Trainer Max Bergemann-Gorski mehr Punkte erzielt, als in den 13 Partien zuvor. Der Erfolgslauf geht vor allem auf die neu gewonnene defensive Stabilität zurück. „Wir haben in der Wintervorbereitung intensiv an den Defensivprinzipien gearbeitet und die Mannschaft hat begriffen, dass Abwehrarbeit nur im Gesamtverbund funktioniert“, erklärt der 27-jährige Trainer. Jeder kenne nun seine Aufgabe bringe sich in das Teamgefüge ein. Auf der Gegenseite haben die Lauterer ihre offensive Schlagkraft beibehalten und stellen in der unteren Tabellenhälfte mit 34 erzielten Treffern den stärksten Angriff.

Am Sonntag gastieren die Pfälzer beim Tabellensechsten SC Freiburg. Bergemann-Gorski erwartet ein ähnlich schweres Spiel wie am vergangenen Dienstag in München: „Der SC hat enorme individuelle Qualität im offensiven Bereich und ist im letzten Drittel eine der besten Mannschaften der Liga.“ Um gegen den Ballbesitzfußball der Freiburger zu bestehen, werde man gegen den Ball viele Wege machen müssen: „Das wird insbesondere für eine Woche mit drei Spielen extrem kräftezehrend, aber wir müssen diese Phasen überstehen, um erfolgreich zu sein.“

Trotz der hohen Belastung ist die personelle Situation überwiegend entspannt. Mit Fabian Heck ist wieder einer der etatmäßigen Torhüter an Bord, so dass ein breit aufgestelltes Kollektiv nach Freiburg reisen kann.