Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Michael Metzger ist beim Roten Kreuz der Katastrophenschutzbeauftragte. Seit Jahrzehnten ist er in diesem Bereich tätig, hat unzählige Einsätze mitgemacht und koordiniert. Wer in Kaiserslautern im Rettungswesen engagiert ist, kennt ihn. In Zeiten der Corona-Pandemie kümmert sich Metzger ums Testcenter in Erfenbach. Ihm fehlt derzeit „das Bier danach“. Klingt trivial, ist es aber nicht.

„Seit dem 27. Februar mach’ ich nun schon Corona“, sagt Metzger, der beim Roten Kreuz in Kaiserslautern ehrenamtlich für den Bereich Katastrophenschutz zuständig