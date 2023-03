Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tobias Urbanczyk ist ein bisschen so etwas wie eine „unbekannte Berühmtheit“: Während der Kaiserslauterer Musiker hierzulande als Künstler eher weniger wahrgenommen wird, gehört er in den USA seit Jahren zu den gefragtesten Schlagzeugern. Zurzeit ist der in Los Angeles lebende und arbeitende Instrumentalist wieder in der alten Heimat. Grund genug, bei Tobias Urbanczyk, über den wir in den vergangenen Jahren schon öfter berichtet haben, nach längerer Pause wieder einmal nach „dem Stand der Dinge“ zu fragen.

Dafür muss man zunächst einmal einen Blick zurück werfen. Wie wurde er, was er ist? Eigentlich wollte der aus einer musikalischen Lauterer Familie stammende