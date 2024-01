Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Wahnsinn“ fand Simon Sander die Demonstration gegen Rechtsextremismus am Samstag und war „extrem überrascht“ davon, wie viele Menschen sich anschlossen. Er sieht in der Beteiligung von CDU und Freien Wählern ein positives Zeichen und mahnt zu Geschlossenheit. Eine weitere Demo ist in Planung.

Simon Sander ist Teil des Bündnisses „Kaiserslautern gegen rechts“, das sich 2013 formierte. Er sitzt für die Grünen im Stadtrat, hat die Demonstration am Samstag