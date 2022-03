Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht am Freitagnachmittag das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern. Scholz will sich über die Arbeit der Polizei, insbesondere in Zeiten der Pandemiebekämpfung, informieren „und an den schrecklichen Mord“ an den zwei Polizisten am 31. Januar im Landkreis Kusel erinnern, geht aus dem Terminkalender des Kanzlers auf der Homepage der Bundesregierung hervor. Begleitet wird Scholz von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz.

Bundeskanzler im DFKI zu Gast

Zuvor wird Scholz das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern besuchen. Begleitet von Dreyer, Andreas Dengel, dem geschäftsführenden Direktor des Forschungszentrums, und von Kaiserslauterns Oberbürgermeister Klaus Weichel erhält der Kanzler einen Einblick in die Technologie-Initiative „Smart Factory-KL“. „Das Forschungszentrum für KI initiiert, realisiert und unterstützt zahlreiche Aktivitäten, um verlässliche und vertrauenswürdige KI aus Deutschland und Europa im internationalen Wettbewerb ganz vorne zu platzieren“, heißt es in der Ankündigung zum Besuch des Kanzlers.