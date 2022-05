Das Justizzentrum in der Bahnhofstraße in Kaiserslautern ist zur Stunde wegen einer Bombendrohung gesperrt. Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, wird das Gebäude derzeit mit Spürhunden durchsucht. Die Drohung war am frühen Vormittag per Fax eingegangen, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Im Justizzentrum ist unter anderem das Landgericht Kaiserslautern untergebracht. Auf Twitter empfiehlt die Polizei, den Südausgang des Bahnhofs, in Richtung Zollamtstraße, zu nutzen.