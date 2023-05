Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

25 Prozent weniger Blutspenden als im Vorjahreszeitraum. Das ist die bittere Bilanz der Blutspendezentrale Saar-Pfalz. Die ohnehin schwierige Situation in den Blutbanken hat sich aufgrund der Pandemie erheblich verschlechtert. Auch in der Westpfalz.

Einen möglichen Grund, sich während der Pandemie nicht als Spender zu Verfügung zu stellen, vermutet Westpfalz-Klinikum-Pressesprecherin Hanna-Maria Weills – neben der Angst vor einer Infektion – im zeitweise verhängten Besucherstopp am Krankenhaus: „Vermutlich dachten viele mögliche Spender, dass auch die Blutspendezentrale auf dem Klinikgelände geschlossen ist.“ Dabei sei das Zentrum sowohl in Kaiserslautern als auch am Standort Saarbrücken nach wie vor geöffnet.

Das Verhalten habe sich erst mit dem Fortschreiten der Pandemie verstärkt. Zu Beginn kamen sogar noch mehr Blutspender und viele nutzten andere Zeiträume als sonst, erinnert sich der Matthias Mudra, Geschäftsführer der Blutspendezentrale Saar-Pfalz: „Man hat gemerkt, dass die Menschen mehr Freizeit hatten.“

Blutspenden für Frühchen und Tumorpatienten

Der aktuelle Mangel an Blutspenden ist ein Problem, das auch der Ärztliche Leiter der Blutspendezentrale, Alexander Patek, nicht kleinreden will. Denn bereits unabhängig von der Pandemie sei nur etwa drei Prozent der deutschen Bevölkerung bereit, regelmäßig mit dem eigenen Blut Mitmenschen zu helfen. Mudra ist auch ohne Statistik überzeugt: „Wären es etwa fünf Prozent statt drei, hätten wir wahrscheinlich weniger oder gar keine Probleme mehr.“

Derzeit werde jedes Blut gebraucht unabhängig der Blutgruppe oder Rhesus-Eigenschaften. „Es gibt kein besser oder schlechter“, verdeutlicht der Facharzt für Transfusionsmedizin, „allerdings hängt der Bedarf davon ab, wie viele rhesus-negative Patienten gerade in den Krankenhäusern versorgt werden.“

Gleichzeitig räumt Patek mit einem Trugschluss auf:

Zwar