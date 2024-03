Zu einer Schlägerei mit mindestens zwei Beteiligten auf dem Bahnhofsvorplatz wurde die Polizei am Donnerstag kurz vor 22 Uhr gerufen. Die Bundespolizei hielt den aggressiven Angreifer bis zum Eintreffen der Streife fest, das Opfer flüchtete beim Anblick der Beamten. Wie die Polizei weiter berichtet, musste der Angreifer zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden, um zu verhindern, dass er die Beamten angriff. Die Zelle in der Polizeidienststelle setzte der alkoholisierte Mann schließlich unter Wasser. Auf ihn kommen Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung sowie der Vorwurf der Sachbeschädigung zu. Die Reinigungskosten der Zelle wird der Mann wohl bezahlen müssen. Das Opfer des Angriffes und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 3692250 bei der Polizei zu melden.