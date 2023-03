Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Anfang November sind gefälschte Inkassoschreiben des Unternehmens Pro Collect im Umlauf. Polizei und Verbraucherzentrale warnen vor dem Betrug, bei dem die Opfer zu Zahlungen in Höhe von 272 Euro aufgefordert werden. Auch bei einer Leserin aus dem Kreis Kaiserslautern ist einer der unseriösen Briefe eingetrudelt.

Gudrun Gebhardt aus Niederkirchen denkt an nichts Böses, als sie an diesem Samstag ihre Morgenpost aus dem Briefkasten holt. Doch zwischen den alltäglichen Nachrichten sticht ein Brief der Pro