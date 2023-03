Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Westpfalz-Klinikum hat bereits vergangene Woche reagiert und für seine Standorte Besucherstopps verhängt. Das Pfalzklinikum mit der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie und der Tagesklinik in der Innenstadt reagiert ebenfalls auf die geänderte Situation.

Die steigenden Fallzahlen der Corona-Infizierten in Stadt und Landkreis gehen auch am Pfalzklinikum in Kaiserslautern nicht spurlos vorüber: In der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik