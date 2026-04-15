Beim Auftritt des Pops’n’Jazz-Ensembles der William-Hall-Highschool aus West Hartford (USA) in der Fruchthalle zeigt sich, was ein Schulorchester alles leisten kann.

Am Montagabend zeigte die Schule mit einem seit 1955 bestehenden Ausbildungsschwerpunkt in Sachen Bühnenkunst in der voll besetzten Fruchthalle, was sie zu bieten hat – mit atemberaubender Energie und mit hoher künstlerischer Qualität.

Zurzeit sind mehr als 50 ambitionierte Schülerinnen und Schüler auf einer kleinen Tour durch Deutschland und die Niederlande. Nun machten sie Station in Kaiserslautern. Die US-Schule steht schon seit mehr als 25 Jahren mit dem Rittersberg-Gymnasium in freundschaftlicher Verbindung. Die Rittersberg-Big-Band ist das Partner-Orchester des Hall-Jazz-Ensembles, dem musikalischen Kernstück von Pops’n’Jazz.

Internationale Klasse

Der Clou an diesem Bühnen-Projekt: Es ist mehrteilig, ergänzt sich und potenziert sich in der Wirkung seiner Bestandteile. Im Mittelpunkt steht die vielfach preisgekrönte Jazz-Big-Band unter der souveränen Leitung von Lehrer Phil Giampietro. Dazu kommen ein renommierter Chor (Leitung: Stuart Younse) und ein beeindruckendes Tanzensemble, das von Catherine Hopkins und Kate Morran zu bemerkenswerten Leistungen geführt wird.

Das enge Zusammenwirken sorgte in der Fruchthalle für ein Feuerwerk an klingender und tänzerischer Kunst von internationaler Klasse. Nicht zufällig fanden viele Absolventen der Schule im späteren Leben den Weg an den Broadway oder in die professionelle Jazz-Welt.

Kurzes Intro der Rittersberg-Big-Band

Nach einem kurzen Intro der Rittersberg-Big-Band und der Anmoderation durch ihren Leiter Markus Lücke gab es – passend zum Pops’n’Jazz-Motto „Putting It together“ – ein vielschichtiges musikalisches Programm zwischen sauber intonierten Jazz-Titeln und mitreißenden rockigen bis leicht soulig interpretierten Nummern. In wechselnden Kostümen wirbelten Tänzerinnen und Tänzer mal in modernem Jazztanz, mal in schmissigen Musical-Choreos über die Bühne, sang ein 24-köpfiger Chor mit trotz der Jugendlichkeit seiner Mitglieder reifen, ausdrucksstarken Stimmen sowohl eindrückliche A-cappella-Stücke als auch komplexe Vokalwerke.

Zahlreiche solistische Darbietungen rundeten den langen, mit anhaltendem Beifall endenden Abend ab. Das hatte Stil, das war Spitzen-Qualität, das machte schon ordentlich Vorfreude auf den nächsten Auftritt der Pops’n’Jazz-Künstler.