Der „Tag des Laufens“ findet am Mittwoch, 3. Juni, in Kaiserslautern statt. Er wird mit dem Verein German Road Races veranstaltet – dabei geht es nicht nur ums Laufen.

Bewegungsmanagerin und Organisatorin Jennifer Höning lädt für Mittwoch, 3. Juni, zum „Tag des Laufens“ ein. „Jeder ist willkommen, egal wie – ob walken, laufen oder rollen“, betont sie. Es soll ein Tag der Inklusion werden, bei dem „jeder das Gefühl hat, mitlaufen zu können“. Die zwei Kilometer lange Strecke auf dem Weg zum Stiftswalder Forsthaus wird von allen Teilnehmern als Runde bestritten. Der Lauf richtet sich „gerade an die, die sich sonst nicht trauen, jeder kann und soll auch mitmachen“. Die Runde kann so oft gelaufen oder gerollt werden, wie die Teilnehmer wollen und können. Höning koordiniert die Veranstaltung zum wiederholten Mal. Sie schickt dazu unter anderem Informationsbriefe an Vereine wie den 1. FC Kaiserslautern, an einige Physioschulen und auch an Büros – in der Hoffnung, einen möglichst großen Zulauf zu erhalten. Der Lauf sei auch ein gutes Training für den kommenden Firmenlauf in Kaiserslautern, meint Höning.

Ein Zeichen für mehr Inklusion im Sport setzen

Los geht es am Mittwoch, 3. Juni, um 19 Uhr auf dem Parkplatz „Leichter Weg“ an der Entersweiler Mühle. Höning empfiehlt, genug Zeit zum Parken einzuplanen, damit pünktlich gestartet werden kann. Sie erwartet rund 30 Leute, würde sich aber auf einen größeren Andrang freuen. Für sie sei es „schön, wenn Menschen Freude an der Bewegung haben“. Höning habe immer viel Spaß am Laufen und hofft, diesen auch anderen übermitteln zu können. Es gibt keine Startnummern. Dadurch versucht sie, den Druck aus der Laufveranstaltung rauszunehmen.

Auch einige Rollstuhlfahrer sind mit dabei – zu ihnen gehört Abdul Dogan. Der Initiator des Weltrekordes in der Kategorie „weiteste im Team gelaufene Distanz in 90 Tagen“ wird ebenfalls mitrollen. Gemeinsam mit Höning will er ein Zeichen für mehr Inklusion im Sport setzen.