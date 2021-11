Wann die Bauarbeiten für den neuen Penny-Markt in Bruchmühlbach beginnen werden, ist noch unklar.

„Wir haben den Bauantrag eingereicht, die Baugenehmigung steht aber noch aus“, sagte die Sprecherin der Penny Markt GmbH Südwest, Anne Behrendt, auf Anfrage. Sobald die Baugenehmigung vorliege, solle mit den Erdarbeiten für den Neubau begonnen werden. „Wir würden uns freuen, wenn der neue Penny Ende 2022 eröffnet werden könnte“, so die Unternehmenssprecherin. Der Penny-Markt in der Kaiserstraße war in der Nacht zum 7. März in Flammen aufgegangen. Nach Aussage des Brandsachverständigen handelte es sich um Brandstiftung. Ein Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Durch das Feuer wurde der erst 2015 eröffnete Discounter weitgehend zerstört. Den Schaden schätzte die Polizei im März auf rund fünf Millionen Euro. Inzwischen ist die verkohlte Ruine abgerissen und das Gelände eingeebnet worden. Geplant ist ein Neubau an gleicher Stelle.