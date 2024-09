In der Region kommt es in den kommenden Wochen, von 6. September bis 24. Oktober, abends und nachts zu Zugausfällen und Schienenersatzverkehr. Besonders betroffen ist der Bereich Kaiserslautern. Rund um den Lauterer Hauptbahnhof werden im genannten Zeitraum je zwischen 20 und 5 Uhr Lärmschutz-, Oberleitungs- und Kabelarbeiten durchgeführt. Betroffen sind mehrere Linien im Regionalverkehr.

So kommt es einer Mitteilung zufolge auf der Linie S1 zu Ausfällen und Ersatzverkehren auf dem Abschnitt zwischen Neustadt und Homburg. Zudem fallen mehrere Züge der Linie S2 zwischen Neustadt und Kaiserslautern aus, und einige Haltepunkte werden ausgelassen. Teilweise wird ein Ersatzverkehr eingerichtet. Am 10. und 26. September sowie am 1., 2., 8., 9. und 23. Oktober gibt es auf der Linie RE1 Zugausfälle und Ersatzverkehre auf der Strecke von Neustadt über Kaiserslautern und Homburg nach Saarbrücken. Am 2. und 6. Oktober werden der Bahn-Mitteilung zufolge Züge der Linie RE6 zwischen Neustadt und Kaiserslautern ausfallen. Gleiches gilt für Züge der Regionalbahn 64 (6. September bis 13. Oktober) auf dem Abschnitt Kaiserslautern über Schopp nach Pirmasens. Auch bei der RB65 wird es auf der Strecke von Kaiserslautern nach Enkenbach zwischen 27. September und 24. Oktober zu Ausfällen und Ersatzverkehren kommen.

Blick ins Netz oder in die App notwendig

Die Arbeiten haben auch Auswirkungen auf Züge der Lautertal-Bahn. Am 28. und 29. September sowie am 3., 5., 6., 12., 13., 19. und 20. Oktober entfällt der Zug, der den Lauterer Hauptbahnhof planmäßig um 0.53 Uhr verlässt (Ankunft in Lauterecken 1,47 Uhr). Ein Ersatzbus wird eingesetzt, der am Lautrer Hauptbahnhof um 0.58 Uhr startet. Am 2. Oktober fällt der Zug von Kusel (Abfahrt 4.28 Uhr) nach Kaiserslautern (Ankunft 5.41 Uhr) aus. Zwischen Kusel und Landstuhl ist ein Ersatzbus unterwegs. Darüber hinaus wird es am 7., 10., 11. sowie vom 26. bis 28. September und am 1., 2., 8., 9. und 24. Oktober Ausfälle und Ersatzverkehre auf der Linie RB71 zwischen Kaiserslautern, Landstuhl und Homburg geben.

Detaillierte Informationen zu den Fahrplanänderungen hat die Bahn im Bauinformationsportal unter www.bauinfos.deutschebahn.com hinterlegt. Infos gibts auch in der DB Navigator-App.