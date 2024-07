In dem seit Jahren leerstehenden Gebäude in der Kanalstraße 15 soll sich Anfang 2025 endlich etwas tun. Eine Abteilung der Polizei will dort einziehen, die Bauarbeiten hatten sich jedoch immer wieder verzögert. Nun sind erste Ausschreibungen auf dem Weg.

Der Sachbereich Zentrale Prävention, das „Beratungszentrum“ des Polizeipräsidiums Westpfalz, soll vom derzeitigen Standort in der Parkstraße 11 in die Kanalstraße ziehen. „Das Beratungszentrum besteht aus einem knapp zehnköpfigen Team, das sich um Prävention und Beratung zum Beispiel zum Thema Verkehr und Einbruch kümmert“, erläuterte Christiane Lautenschläger, Sprecherin der Lauterer Polizei. Zuvor war es unter dem Namen „Polizeiladen“ in der Eisenbahnstraße ansässig.

Zuständig für die Immobilie in der Kanalstraße, die im Januar 2020 frei wurde, ist der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB). Dieser hat zuerst die Bausubstanz auf Schadstoffe untersuchen lassen, informierte eine Sprecherin im Dezember. Für die folgende Schadstoffsanierung seien jedoch bis Ende 2021 keine Angebote von Fachbetrieben eingegangen, wahrscheinlich wegen Personalmangels in der Corona-Pandemie. Deshalb wurde die Schadstoffsanierung erst 2022 beauftragt und durchgeführt.

Tragfähigkeit der Decken ist gegeben

Ausstehend war vor allem die Prüfung der Tragfähigkeit der Decken, die jetzt abgeschlossen werden konnte, wie LBB-Sprecher Markus Ramp auf Nachfrage erläutert. „Darauf bauen nun konkrete Abstimmungsgespräche mit der Polizei zu den Nutzungsanforderungen an die Räumlichkeiten auf“, führt er aus.

Und so wird es jetzt endlich konkret: In diesem Sommer sollen die ersten Ausschreibungen mit anschließenden Auftragsvergaben von Bauleistungen erfolgen. Dazu gehöre auch eine energetische Sanierung; die Fenster, die Fassade und das Dach werden erneuert. „Danach wird der Terminplan mit den ausführenden Gewerken abgestimmt“, fügt Ramp an. Im Frühjahr 2025 sollen die Baumaßnahmen dann endlich beginnen.