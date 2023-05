Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Band-Projekt Barnabas Sky, die Zweite: In der Vorwoche ist mit „What comes to Light“ der Nachfolger seines vor einem Jahr erschienenen Debüt-Albums „Inspirations“ erschienen. Das erneut unter Federführung des Lauterer Gitarristen und Komponisten Markus Pfeffer entstandene Werk ist erwartungsgemäß glatt noch ein paar Nummern besser, prägnanter, dichter geworden.

Es ist sogar so gut gelungen, dass das nicht ganz unbekannte italienische Online-Magazin „Melodic Rock“ die zweite Barnabas-Sky-Produktion unlängst mit satten