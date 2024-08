Bis zunächst Ende Oktober hat die DB InfraGo für die Strecke zwischen Homburg, Kaiserslautern und Mannheim Baumaßnahmen mit teils erheblichen Einschränkungen angekündigt. Es komme ab Dienstagabend zu Zug- und Haltausfällen, Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr zumeist abends und nachts, teilt der Zweckverband ÖPNV mit.

Mehrere Züge der Linie RE 1 aus dem Saarland und der Westpfalz werden über den August hinaus in Ludwigshafen Hauptbahnhof enden, so dass die Westpfalz und das Saarland nur eingeschränkt an den ICE-Verkehr angebunden sein werden. Es kann zwar in die S3 umgestiegen werden, die ICE-Züge werden dann aber meist nicht mehr erreicht. Betroffen sind dabei vor allem die Wochenenden.

Die Haltausfälle bei S-Bahnen unter anderem in Schifferstadt, Limburgerhof und Weidenthal an einzelnen Tagen im August erfordern das Ausweichen auf den Ersatzverkehr der DB Regio.