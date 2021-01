Aufgrund von Schneeglätte gab es am Mittwochvormittag auf der B270 zwischen Kaiserslautern und Pirmasens zahlreiche Verkehrsbehinderungen. Vor allem an den Steigungsstrecken blieben – etwa bei Schopp – Lkw liegen. „Die stecken gebliebenen Laster konnten von Pkw aber passiert werden“, so die Polizeiinspektion in Waldfischbach-Burgalben auf Anfrage. Inzwischen entspanne sich die Lage und die B270 sei wieder befahrbar.