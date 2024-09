Das Bündnis gegen Depression Region Westpfalz veranstaltet am Samstag, 21. September, einen Lauf für seelische Gesundheit am Vogelwoog in Kaiserslautern.

Regelmäßige körperliche Aktivität hat eine positive Wirkung auf die Psyche und kann die Häufigkeit depressiver Episoden reduzieren. Studien belegen, dass Bewegung nicht nur die körperliche Gesundheit fördert, sondern auch therapeutisch wirkt, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren. Der Lauf für seelische Gesundheit beginnt um 10.30 Uhr und führt über einen Rundkurs um den Vogelwoog und Hammerweiher. Start und Ziel befinden sich am Kunstcafé. Alle Teilnehmer laufen dabei in ihrem Tempo – der Lauf sei nicht als Wettbewerb, sondern als gemeinsames Erlebnis konzipiert. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Für Verpflegung sorgt das Kunstcafé, jedoch sind die Plätze begrenzt.

Stigmatisierung von Depression entgegenwirken

„In Zeiten zunehmender psychischer Belastungen möchten wir ein Zeichen setzen und der Stigmatisierung von Depression entgegenwirken. Wir möchten den Menschen eine Möglichkeit geben, den Problemen zumindest zeitweise zu entfliehen und sich gemeinsam mit anderen in der Natur zu bewegen“, wird Heiko Becker von der Koordinierungsstelle für Gemeindepsychiatrie bei der Stadt Kaiserslautern zitiert.

Das Bündnis gegen Depression Region Westpfalz setzt sich aus Vertretungen der Landkreise Donnersbergkreis, Kaiserslautern und Kusel, der Stadt Kaiserslautern, der Selbsthilfe und Anbietern von Hilfen bei psychischen Erkrankungen zusammen.