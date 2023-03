Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Monat März liebäugelt mit Kunstinteressierten: im Kunstraum Westpfalz, in der Stiftskirche, demnächst in der Pfalzgalerie. Und seit Freitagabend ist im Kunstlager 22 die Ausstellung „Woher komme ich? Wohin gehe ich?“ zu sehen. In dem Leerstand (vorher: Drogerie Müller) beantworten Mitglieder der Künstlerwerkgemeinschaft (KWG) die Titelfragen mit biografisch datierten Positionen des Werdegangs.

Viel Raum, viel Kunst und zur Vernissage viel Volk konnte man am Freitagabend in dem Leerstand im Kaiserslauterer Möbelhaus Fuchs erleben, wo früher die Drogerie Müller