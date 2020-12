Das Burggymnasium in Kaiserslautern und das Reichswald-Gymnasium in Ramstein-Miesenbach sind vom rheinland-pfälzischen Innenministerium für ihr Engagement bei der Förderung der deutsch-amerikanischen Freundschaft ausgezeichnet worden.

In einer digitalen Feierstunde hat Staatssekretärin Nicole Steingaß drei rheinland-pfälzische Schulen und einen Kindergarten für ihre aktive Zusammenarbeit mit US-Schulen als „WiR!-Schulen“ und „WiR!-Kindergarten“ ausgezeichnet. Das Landesprogramm „Willkommen in Rheinland-Pfalz! Unsere Nachbarn aus Amerika“ (WiR!) will ein aktives und offenes deutsch-amerikanisches Miteinander fördern. Dabei unterstützt die Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz im Auftrag des Innenministeriums Gemeinden und weitere kommunale Akteure im Umfeld der großen US-Standorte bei der Gestaltung eines positiven deutsch-amerikanischen Miteinanders.

Das Prädikat „WiR!-Schule“ wird an ausgewählte Schulen und Kindergärten verliehen, die aktiv zur Förderung des deutsch-amerikanischen Austauschs in Rheinland-Pfalz beitragen. In der Videokonferenz dankte die Staatssekretärin Vertretern der Schulleitungen und den projektverantwortlichen Lehrkräften aller beteiligten Schulen für ihr besonderes Engagement. Ausgezeichnet wurden neben dem Reichswald-Gymnasium und dem Burggymnasium die Realschule Plus/Fachoberschule Birkenfeld und der Kindergarten Ruschberg.