Der Gemeinderat der Hütschenhausen hat in seiner Sitzung am Dienstag Aufträge für den Straßenbau von mehr als 1,7 Millionen Euro erteilt. Im Ortsteil Hütschenhausen wird für rund 800.000 Euro die Friedhofsstraße ausgebaut, in Ortsteil Katzenbach die Waldstraße für knapp 850.000. In beiden Straßen wird das Kanalwerk der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach (rund 24.000 Euro) und der Stadtwerke Ramstein-Miesenbach (knapp 270.000 Euro) erneuert. Den Gesamtauftrag erhielt eine Firma aus Schmelz. Gleichzeitig erhielt das Büro Donnersberger Sicherheitsingenieurgesellschaft aus Heiligenmoschel den Auftrag, die Sicherheits- und Gesundheitskoordination in der Ausführungsphase beider Maßnahmen zu übernehmen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 5269 Euro.