Speyer erhält fair produzierte Fußbälle mit eigenem Logo. Die Aktion des Weltladens und der Gruppe „Speyer fairwandeln“ wird am Dienstag, 14. Mai, 18 Uhr, im Hörsaal 6 der Universität, Freiherr-vom-Stein-Straße 2, vorgestellt. Robert Weber, Gründer der BadBoyz Ballfabrik, spricht über sein Konzept, das laut Weltladen die bessere Alternative zur üblichen Produktion von Fußbällen darstellt. Die meisten davon entstünden nämlich unter menschenunwürdigen Bedingungen in Pakistan. BadBoyz hingegen vertreibe fair hergestellte Sportbälle.

Petra Exner-Tekampe, Vorstandsmitglied der Initiativgruppe Eine Welt in Speyer, hat den Kontakt zu Weber hergestellt und das Projekt „Faire Bälle für Speyer“ initiiert. Zunächst seien 45 Fußbälle mit dem eigens aufgedruckten Logo „Speyer spielt fair“ bestellt worden. Sie seien demnächst im Weltladen in der Korngasse zu erwerben und würden auch kostenlos zum Testen an interessierte Schulen und Vereine gegeben. Kommende Woche fänden zudem Workshops dazu am Purrmann-Gymnasium statt, und es seien faire „Anstoßaktionen“ beim Katholikentag des Bistums Speyer und beim Brezelfestturnier geplant. Die Entwicklung des Balls wurde durch ein Preisgeld des Wettbewerbs „Hauptstadt des Fairen Handels“, bei dem die Stadt Speyer vergangenes Jahr ausgezeichnet wurde, finanziert. pse