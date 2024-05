Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen Kastenwagens mit ausländischem Kennzeichen, der am Samstag gegen 11.20 Uhr auf der Bundesstraße 9 einen Unfall verursacht haben soll. Der Kastenwagen habe einen 32-jährigen Kandeler in dessen Pkw, ein Hyundai Tucson, von Ludwigshafen kommend zwischen den Anschlussstellen Römerberg/Dudenhofen und Schwegenheim links überholt. Beim Wiedereinscheren übersah der Fahrer des Kastenwagens möglicherweise den Hyundai, weshalb der 32-Jährige nach rechts auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei fuhr er die Böschung hinab und kam auf dem parallel verlaufenden Wirtschaftsweg zum Stehen. Am Hyundai entstand Totalschaden. Der Fahrer und sein einjähriger Sohn blieben unverletzt. Der Kastenwagen fuhr weiter. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zu dem Fahrzeug machen können, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.