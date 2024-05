Wechsel in der Apotheke am Bahnhof: Amira Khelifi, 37-jährige Apothekerin aus Heidelberg, hat den Betrieb übernommen. Ihr Vorgänger Andrej Hauptmann sei „aus familiären Gründen“ ausgeschieden, teilt sie mit. Khelifi betreibt zum ersten Mal eine eigene Apotheke; zuvor habe sie jedoch schon selbstständig Verantwortung für mehrere Standorte getragen. Die Stärken der Apotheke in der Bahnhofstraße 49 wolle sie beibehalten und ausbauen. Dazu zählten Verblisterung, Heimversorgung, Cannabis- und Inkontinenz-Versorgung sowie die Anpassung von Kompressionsstrümpfen und Bandagen. Für sie seien viele Fahrer im Einsatz. Dienstleistungen würden auf Wunsch auch bei den Kunden zu Hause erbracht. „Wir beliefern am selben Tag im Umkreis von 15 bis 20 Kilometern“, sagt Khelifi, die auch eine neue Internetseite ankündigt, zu der ein QR-Code für die Einlösung von E-Rezepten gehören werde.