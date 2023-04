Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das erste der alljährlichen Treppenhauskonzerte fand am Montagmittag zum ersten Mal nicht in der namensgebenden Örtlichkeit innerhalb der Apostelkirche statt, sondern im Schiff des Gotteshauses. Jener der Pandemie geschuldete Ortswechsel war indes der einzige Unterschied zu den bisherigen Auftritten des Oboisten Holger Haase: Die Qualität war auch und gerade bei dieser zehnten Ausgabe der 2011 von Haase initiierten Reihe hoch und das Repertoire nicht alltäglich.

Die an drei Tagen jeweils zweimal – zur Mittagszeit und am frühen Abend – gespielten etwa halbstündigen Programme eröffnete Haase am Montag mit der 1. Sonate für