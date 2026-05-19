Unbekannte haben am Wochenende an zwei Autos in der je einen Reifen zerstochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter offenbar zunächst Zugang zu dem Hof, in dem die Autos abgestellt waren – wohl zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 13.30 Uhr. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, erreicht die zuständigen Beamten unter der Telefonnummer 0631 36914299.

Auch dem Betzenberg wurde übers Wochenende ein Auto beschädigt: Mit einem Gegenstand wurde auf die Windschutzscheibe eines VW Fox geschlagen, wie die Polizei mitteilt zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Montag, 9.10 Uhr. In dieser Zeit war der Wagen in der Hegelstraße geparkt. Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 36914199 entgegen.