Eigentlich wollte Franz Jörg Richter in diesem Jahr sechs Monate mit dem Fahrrad kreuz und quer in den Vereinigten Staaten von Amerika unterwegs sein. Weil Corona dazwischen kam, tourt der Hobby-Radsportler zwei Monate durch Deutschland. Der gute Zweck, für den er sich abstrampelt, bleibt derselbe: die Unterstützung der Care-for-Rare-Foundation, die Kinder mit seltenen Krankheiten unterstützt.

Von Würzburg, wo er am 5. Juli gestartet ist, über München, Stuttgart und Saarbrücken hat er auf dem Weg nach Mainz am Dienstag in Kaiserslautern einen Zwischenstopp eingelegt