Fussball: Die U19 des 1. FC Kaiserslautern spielt in der kommenden Saison in der Junioren-Bundesliga Süd/Südwest. Vor weit über 1000 Zuschauern gewann die Mannschaft von Trainer Alexander Bugera hochverdient mit 4:0 (3:0) gegen den SV Wehen Wiesbaden. Was auch an einer Videobotschaft der Profis liegen kann.

Der frühere FCK-Profi Alexander Bugera selbst hatte vor der Partie an die Fans des 1. FC Kaiserslautern appelliert und sich zahlreiche Unterstützung für seine Jungs gewünscht. Dieser Wunsch ging am Samstag mehr als in Erfüllung. Bereits einige Zeit vor dem Spielbeginn versammelten sich die ersten Zuschauer am Platz vier des Fritz-Walter-Stadions. Eine Wurstbude und ein Getränkewagen versorgten die Fans mit Speis und Trank.

Zum Anpfiff hatten sich 1332 zahlende Zuschauer auf den Rängen eingefunden, inklusive eines FCK-Trommlers, der die Stimmung immer wieder anheizte. Die meisten Zuschauer bekannten sich mit Kaiserslautern-Trikots und Fanutensilien zu ihrem Verein. „Die Jungs bekamen kurz vor der Partie noch eine Videobotschaft von der Profimannschaft. Dabei richteten Spieler wie Jean Zimmer, Terrence Boyd und Hendrick Zuck motivierende Worte an die Jungs. Das hat sich auf jeden Fall sehr positiv ausgewirkt“, erklärte Bugera.

Ein eleganter Lupfer

Seine Truppe legte auf heimischem Platz sofort den Vorwärtsgang ein und hatte in der neunten Minute die erste Chance: Der umtriebige Yasin Zor hatte plötzlich auf der linken Seite viel Platz, verpasste aber das rechtzeitige Abspiel auf seinen Mitspieler. 120 Sekunden später erzielte Kaiserslautern nach einem schönen Angriff die 1:0-Führung durch Ben Rheinheimer, der die Kugel elegant über den herauseilenden Gästekeeper Noah Brdar ins Tor lupfte (11. Minute). In der 25. Minute hatten die Lauterer bei der einzigen Offensivaktion der Gäste das Glück auf ihrer Seite. Nach einem Standard trafen sowohl Boby Bossu als auch Maurice Schulz die Latte.

Nachdem FCK-Akteur Luka Gusic in der 31. Minute einen gefährlichen Distanzschuss abgegeben hatte, ereignete sich kurz darauf die spiel-entscheidendste Szene an diesem Nachmittag. Innenverteidiger Nikolaos Vakouftsis bediente den auf links gestarteten Mika Haas, der im Strafraum vor Gästespieler Maurizio Robotta am Ball war, der ihn foulte. Folgerichtig zeigte Schiedsrichter Veron Besiri auf den Punkt und gab dem bereits gelb verwarnten Robotta die Ampelkarte (34.).

Noch bevor der Strafstoß ausgeführt wurde, quittierte Wehen Wiesbaden die nächste Ampelkarte. Der ebenfalls bereits mit Gelb verwarnte Boby Bossu lieferte sich ein kleines Gerangel mit FCK-Kapitän Görkem Koca und sah dafür die zweite Ampelkarte binnen einer Minute. Auf diese kuriose Szene setzte Stürmer Oskar Prokopchuk den Schlusspunkt, indem er den Elfmeter souverän zum 2:0 verwertete (36.). In doppelter Überzahl markierte Ben Rheinheimer in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs (45.+7) den 3:0-Halbzeitstand. Auch dieser Treffer wurde von den lautstarken FCK-Anhängern frenetisch gefeiert.

Ein Kunstschuss

Der zweite Durchgang lieferte mit der komfortablen Führung im Rücken nicht mehr allzu viele Highlights. Aber dafür ein gewaltiges: Luka Gusic nahm eine Kopfballabwehr der Gäste aus dem Rückraum mit der Innenseite an – und schoss die Kugel volley aus 20 Metern unhaltbar zum sensationellen 4:0-Endergebnis in die Maschen (53.).

„Es hat heute einfach alles gepasst. Die Stimmung auf den Rängen war top und wir haben die Partie von Beginn an bestimmt. Wie sich die Jungs in jeden Zweikampf reingehauen, aber auch toll nach vorne gespielt haben, das war in Verbindung mit den Fans schon großes Kino“, fand Bugera nur lobende Worte für seine Schützlinge, die unter den Augen zahlreicher FCK-Verantwortlicher (unter anderem Thomas Hengen und Rainer Keßler) einen tollen Auftritt hinlegten. Bugera und seine Mannschaft feierten den Aufstieg bis tief in die Nacht in der Lauterer Altstadt. Sport

SO SPIELTEN SIE

1. FC Kaiserslautern: Heck - Reich (77. Breitenbruch), Miftari, Vakouftsis, Haas - Koca, Gusic (77. Sannoh) - Rheinheimer (77. Werner), Krasic (77. Petrica), Zor - Prokopchuk

SV Wehen Wiesbaden: Brdar (45. Pawelczyk) - Elouarti, Robotta, Jaromin, Akgeyik (38. Schuhmacher) - Grbic (46. Rosenberger), Krönert (72. Jaadar), Deda, Makridis - Bossu, Schulz (72. Oyar)

Tore: 1:0 Rheinheimer (11.), 2:0 Prokopchuk (36. Foulelfmeter), 3:0 Rheinheimer (45.+7), 4:0 Gusic (53.) - Gelbe Karten: Vakouftsis, Koca - Bossu, Robotta - Gelb-Rote Karten: Robotta (34.), Bossu (35.) - Beste Spieler: Rheinheimer, Zor, Gusic, Vakouftsis - Jaromin - Zuschauer: 1332 - Schiedsrichter: Veron Besiri (Föhren).