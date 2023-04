Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zweiter Tag der aktuellen Treppenhauskonzerte in der Apostelkirche: Auch am Mittwochmittag spielte Initiator und Oboist Holger Haase corona-bedingt nicht direkt am namensgebenden Ort, sondern im Kirchenraum selbst. Und wie schon zum Auftakt zwei Tage zuvor (wir berichteten), präsentierte der Künstler auch diesmal wieder nicht alltägliche Kompositionen.

Nur wenig mehr als sein Geburtsjahr (1920) weiß man über den französischen Komponisten Clément Zaffini, aus dessen schmalem Gesamtwerk Holger Haase die „5 Séquences