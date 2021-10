Zu den größten Zivilisationskrankheiten gehören Rückenschmerzen. Rund 90 Prozent davon sind nicht spezifisch, das heißt, die Beschwerden können nicht an einer rein körperlichen Veränderung festgemacht und zum Beispiel schlicht wegoperiert werden. Deshalb müssen oft Orthopäden, Physiotherapeuten und Chirurgen Hand in Hand arbeiten, wenn es ums Erkennen und die Linderung geht. Der Rückenspezialist Wolfram Käfer, Chirurg und Orthopäde, beantwortet am heutigen Donnerstag von 15 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 0631 3737-288 Fragen rund ums Thema Rücken.