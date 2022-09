„Die Chancen für alle, die eine neue Anstellung suchen, bleiben weiterhin sehr gut“, sagt Martina Sarter, die stellvertretende Leiterin der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens.

Die westpfälzischen Unternehmen seien trotz aktueller Herausforderungen und Unsicherheiten weiter intensiv auf der Suche nach neuen Fachkräften. Sarter: „Über alle Branchen hinweg werden neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt. In der Westpfalz waren nie so viele offene Stellen gemeldet, wie es derzeit der Fall ist.“ Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von Arbeitgebern aus der Stadt 503 zu besetzende Stellen gemeldet (170 aus dem Kreis). In der Stadt sind nun 2485 Stellen ausgeschrieben, im Landkreis 1216, so die Agentur für Arbeit.

In Kaiserslautern waren im September 4551 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, die Arbeitslosenquote ist von 8,9 Prozent im August auf nun 8,4 Prozent gesunken. Sie lag damit exakt auf dem Niveau des Vorjahresmonats.

Im Landkreis Kaiserslautern ist die Arbeitslosenquote von 5,5 Prozent (August) auf 5,2 Prozent (September) gesunken. Sie lag um 0,3 Prozentpunkte höher als im September 2021. Im vergangenen Monat waren im Kreis 2922 Menschen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet.