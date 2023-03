Im Februar ist die Anzahl der arbeitslosen Menschen in der Westpfalz zwar leicht angestiegen. Der Arbeitsmarkt zeigt sich aber weiterhin gefestigt. Es sind so viele offene Stellen zu besetzen wie selten zuvor.

Im Februar waren bei der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens für die Westpfalz – also die kreisfreien Städte Pirmasens, Zweibrücken und Kaiserslautern sowie im Donnersbergkreis und den Landkreisen Kusel, Südwestpfalz und Kaiserslautern – mehr als 7000 freie Arbeitsstellen registriert, etwa 100 weniger als im Rekordmonat September 2022. „Betriebe sind damit unverändert intensiv auf der Suche nach neuen Arbeitskräften“, teilt die Agentur mit, die freien Stellen seien in nahezu allen Branchen zu finden.

Knapp 17.000 Arbeitslose in der gesamten Westpfalz

In der Westpfalz waren im Februar 16.723 Arbeitslose gemeldet. Das waren 89 (0,5 Prozent) mehr als im Januar und 528 (3,3 Prozent) mehr als im Februar 2022. „Es mussten sich bereits wieder weniger Menschen neu arbeitslos melden, als das in den Vormonaten aufgrund saisonaler Gründe der Fall war. Gleichzeitig meldeten sich auch mehr Menschen in Arbeit ab. Dieser Trend wird sich in den Frühjahrsmonaten verstärken“, so Peter Weißler, der Leiter der Agentur.

Die Arbeitslosenquote lag im Februar bei sechs Prozent, wie auch im Januar zuvor. Sie ist gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,2 Prozentpunkte gestiegen. Im Februar wurden 1377 freie Stellen neu angezeigt – so viele in einem Monat wie nie zuvor, 590 mehr als im Januar und 201 mehr als im Februar 2022. Insgesamt waren im Februar 7012 offene Stellen gemeldet, 281 mehr als einen Monat zuvor und 594 mehr als vor einem Jahr. „Die freien Arbeitsstellen versprechen eine spürbare Belebung des Arbeitsmarktes im Frühling und damit eine weiterhin positive Entwicklung in sämtlichen Branchen“, sagt Weißler.

Freie Stellen in Stadt und Landkreis Kaiserslautern

In der Stadt Kaiserslautern waren im Februar 4299 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das waren elf (0,3 Prozent) mehr als im Januar und 89 (zwei Prozent) weniger als im Februar 2022. Die Arbeitslosenquote wurde zum Vormonat unverändert mit 7,9 Prozent angegeben. Sie lag damit 0,2 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahresmonat. Aus der Stadt wurden 731 zu besetzende Stellen gemeldet, 390 mehr als im Januar und 308 mehr als im Februar 2022.

Im Landkreis Kaiserslautern waren im Februar 2882 Menschen arbeitslos gemeldet, neun (0,3 Prozent) mehr als im Januar und 175 (6,5 Prozent) mehr als im Februar 2022. Die Arbeitslosenquote ist damit von 5,1 Prozent im Januar auf nun 5,2 Prozent gestiegen. Sie lag um 0,4 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmonat. Aus dem Landkreis werden 174 freie Stellen gemeldet, 54 mehr als im Januar und 40 weniger als im Februar 2022.