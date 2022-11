Die Zahl der arbeitslosen Menschen in der Westpfalz ist weiter zurückgegangen. Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens zählte im Oktober in der Region insgesamt 16.109 Arbeitslose, 3,5 Prozent weniger als im September. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,8 Prozent. Sie ist gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte gesunken.

Nach Angaben der Agentur suchen Betriebe in allen Branchen intensiv nach Fachkräften. „Das Risiko, arbeitslos zu werden, ist weiter gering, denn Unternehmen halten ihre Arbeitskräfte trotz der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten“, sagt Peter Weißler, der Leiter der Agentur. Dem Arbeitgeber-Service wurden im Oktober 1091 freie Stellen gemeldet, insgesamt waren 6926 Stellen in der Region unbesetzt. „Die steigenden Preise und die Sorge vor Energieknappheit belasten die westpfälzischen Betriebe. Dennoch bieten sich auch kurzfristig vielfältige Möglichkeiten für Männer und Frauen, die eine neue berufliche Perspektive suchen“, so Weißler.

In der Stadt Kaiserslautern waren im Oktober 4280 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist von 8,4 Prozent im September auf nun 7,9 Prozent gesunken. Im Landkreis waren im Oktober 2806 Männer und Frauen ohne Job. Hier ist die Arbeitslosenquote von 5,2 Prozent im September auf fünf Prozent gesunken.