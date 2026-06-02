Weil sie den Eindruck hatte, gefilmt worden zu sein, griff eine 58-Jährige am Montagabend zwei Frauen im Volkspark an. Offenbar war es zunächst zu einem Streit zwischen der Angreiferin und den Frauen im Alter von 19 und 22 Jahren gekommen, berichtet die Polizei. Die 58-Jährige habe dann mit einem Ast die beiden jüngeren Frauen geschlagen. Diese erlitten dadurch leichte Verletzungen an den Armen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen die 58-Jährige ein und erteilte ihr einen Platzverweis. Außerdem überprüften die Beamten die Handys der jungen Frauen. Sie fanden keine Hinweise darauf, dass die 58-Jährige aufgezeichnet wurde.